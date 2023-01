Dick Lukkien: 'Te weinig aanspraak gemaakt op de overwinning'

VOETBAL - Een puntje. Dat is simpelweg te weinig voor FC Emmen tegen Cambuur. Dick Lukkien was dan ook teleurgesteld. "Door de matige uitvoering winnen we niet. We waren wel beter, maar we hebben te weinig aanspraak gemaakt op de winst."

"Wat we misten vandaag? Creativiteit, tempo, goede voorzetten en individuele acties", vervolgt de oefenmeester. "Het was een belegering. Cambuur kwam voor een punt, maar we kwamen totaal niet in ons ritme. Vooral de voorzetten van rechts waren slecht. We waren te afhankelijk van Diemers, maar ook hij was af en toe te slordig ook al was hij de enige die creativiteit bracht en de bal in de zestien bracht."

"Al met al blijven we moeite houden met ploegen die inzakken", concludeerde Lukkien die tegen Cambuur nog niet kon beschikken over de nieuwste aanwinst, Oussama Darfalou. "Als hij vandaag speelgerechtigd was geweest dan had ik hem zonder twijfel ingebracht."