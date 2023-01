GOMOS dieper in zorgen na nederlaag tegen WVV

Het werd een wedstrijd om snel te vergeten, aldus trainer Martin Drent. De inhaalwedstrijd tussen GOMOS en WVV eindigde in een zeer terechte 1-3 overwinning voor de bezoekers en daarmee worden de problemen groter voor de club uit Norg.

Met 8 punten uit 10 duels staat GOMOS onder de degradatiestreep, al is het gat met de veilige plaatsen in deze 1e klasse E nog te overzien. Zo is het gat met Roden, de nummer 9 in deze klasse, slechts 3 punten.

GOMOS mist, WVV scoort wel

Geen aftrap van de middenstip aan het begin van de wedstrijd, maar een doeltrap. Het betrof hier namelijk het restant van de op 27 november j.l. gestaakte wedstrijd tussen de ploeg uit Norg en Winschoten. De stand op dat moment: 0-0. In de eerste helft was er al een klein krachtsverschil te zien, maar toch was het de thuisploeg dat bijna op een 1-0 voorsprong kwam. Een geweldige redding van Niels Hamstra gooide echter roet in het eten. Niet veel later sloeg WVV wel toe. Martijn Delger legde de bal klaar ter hoogte van de zestien, waarna Lars Wiekens koeltjes binnenschoot. Daarmee was ook direct de ruststand bepaald, want na 25 minuten minuten konden beide teams de kleedkamers weer in. Voor Martin Drent en de zijnen wellicht de mogelijkheid om het tij in deze wedstrijd te doen keren.

Geen schim van vorig seizoen

Maar niets was minder waar. Het was WVV dat flitsend uit de kleedkamer kwam. Melvin Ubels kon vrij inkoppen en zette zo zijn ploeg op een 0-2 voorsprong. Opnieuw was Delger de aangever. Een verdubbeling van de stand en een verdubbeling van de zorgen voor Gomos. Opvallend, want een jaar geleden was de Drense club, met exact dezelfde spelersgroep, volop in de race voor promotie naar de hoofdklasse.