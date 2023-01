Playoff-droom Sudosa-Desto weer springlevend

VOLLEYBAL - Door twee 3-0 zeges dit weekend zijn de dames van Sudosa-Desto weer volop in de race voor een prettig toetje in het debuutseizoen in de eredivisie: de play-offs om de landstitel.

Na de 0-3 van zaterdag, bij Voltena in Nieuwendijk, werd gisteren met speels gemak gewonnen van hekkensluiter FAST in Gennep. Ook dat duel eindigde in 0-3 (setstanden waren 14-25, 10-25 en 22-25). Sudosa-Desto serveerde sterk en was aan het net heer en meester. Bovendien stapelde de thuisclub fout op fout. Coaches Erwin Sikkema en Mark Afman wisselden, net als tegen Voltena, veelvuldig en gaven speelsters die normaal niet zoveel speeltijd krijgen nu extra minuten.