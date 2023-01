Altena en Veenstra finishen Dakar Classic als beste Nederlanders

Bertus Altena (58) uit Rolde en zijn navigator Anton Veenstra (61) uit Zuidhorn hebben de zogenoemde H0-klasse op hun naam geschreven bij hun debuut in de Dakar Classic; een woestijnrace van de westkust van Saoedi-Arabië naar de oostkust. De deelnemers reden gelijktijdig en op hetzelfde parcours als de deelnemers aan de befaamde Dakar Rally.

Altena en Veenstra reden in een Toyota Hilux uit 1994, die speciaal voor de gelegenheid is omgebouwd en voldoet aan strenge veiligheidsvoorschriften. Op 1 januari vertrok het duo voor de ruim zevenduizend kilometer verdeeld over een proloog en dertien etappes.

"Nee, gek genoeg ben ik niet kapot", reageert Altena vanaf het vliegveld in Dammam. "We hebben geen noemenswaardige problemen gehad onderweg. We hebben dagen van boven de dertig graden gehad en het is ook zeiknat geweest, toen stond de woestijn helemaal blank omdat er geen afwatering is. Maar dat water is na twee dagen ook weer weg. Omdat we geen grote problemen tegengekomen zijn, konden we 's avonds rond negen uur gaan slapen en stonden we 's morgens om vier of vijf uur weer op. Dus de vermoeidheid valt mee."

Zege in eigen vermogensklasse

De Dakar Classic is alleen bestemd voor auto's van voor het jaar 2000. En alleen voor auto's en vrachtwagens die in het verleden mee hebben gedaan aan de befaamde rally.

In tegenstelling tot de gewone Dakar Rally, waar coureurs op hun snelheid worden afgerekend, gaat het bij de Dakar Classic om wie het meest constant een gemiddelde snelheid kan rijden. Daarnaast zijn er nog navigatieproeven waarbij deelnemers zonder hulp van moderne middelen zo precies mogelijk moeten navigeren. Altena en Veenstra pakten de zege in de zogenaamde H0-klasse.

"Dat is de langzaamste klasse. De klassen worden ingedeeld op het vermogen van de auto. Onze auto heeft 75 pk. Van alle auto's en vrachtwagens die aan de Dakar Classic meededen zijn we overall 33-ste geworden en daarmee de beste Nederlanders. Dat is boven verwachting, want finishen was ons doel. Het is vooral een teamprestatie. Anton heeft goed genavigeerd en we hadden goede hulp van onze monteurs."

Nog een keer?