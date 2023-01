FC Emmen Podcast #19: Waarom komt er geen enkele voorzet aan?

In de negentiende FC Emmen Podcast van het seizoen is het panel overduidelijk teleurgesteld na het gelijkspel van de Drentse club tegen Cambuur. Het niveau van de eerste helft tegen VVV in de beker haalden de mannen van trainer Dick Lukkien gisteren niet.

Veel balbezit, maar veel te weinig gevaar. Dat was de algehele conclusie na afloop op De Oude Meerdijk. "Het was weer het oude liedje", verzuchtte Dick Heuvelman. "We zeiden het al eerder dit seizoen. Om te scoren moet je meer schieten", vulde Theo ten Caat aan. Niels Dijkhuizen ergerde zich bont en blauw aan de 'betonnen voeten' van Mohamed Bouchouari. "Geen enkele voorzet kwam aan. Er ging er zelfs één over de zijlijn aan de andere kant."

Meesterbrein

Het meesterbrein van de FC Emmen Podcast, Theo ten Caat, legt uit dat een goede of slechte voorzet te maken heeft met verschillende factoren. "Ten eerste heb je te maken met de kwaliteit van de speler die de voorzet geeft, maar ik ga ervan uit dat een speler van dit niveau van de tien ballen er zeven goed geeft. Dan heb je te maken met de snelheid van de aanval en de bezetting voor de goal: eerste paal, tweede paal én de elf- en zestienmeter. Is dit allemaal goed, dan kan het bijna niet misgaan."

'Met Darfalou meer mans'