Tennisster Arianne Hartono klaar voor deelname aan Australian Open

TENNIS - Arianne Hartono uit Meppel komt vannacht om 01:00 uur Nederlandse tijd in actie in de eerste ronde van het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ze knokte zich vorige week door drie kwalificatieronden, en plaatste zich zo voor het prestigieuze tennistoernooi. Daarin neemt ze het vannacht in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Shelby Rogers.

De nummer 240 van de wereld doet voor de tweede keer mee aan het grandslamtoernooi, en heeft het aan de andere kant van de wereld naar haar zin. "De atmosfeer is geweldig. Ik kan goed spelen in de warmte en ben daarnaast dol op het spelen op hardcourt, want ik ben een agressieve speelster. Ik houd van snelle banen en dat zijn de banen hier zeker", vertelt ze in gesprek met de NOS

Ze treft in de eerste ronde de ervaren Shelby Rodgers, die op de wereldranglijst nog een stuk hoger staat dan Pigossi en Hartono, namelijk 53e. Van zenuwen is echter nog niets merkbaar. "Het is een mooie gelegenheid om iets moois neer te zetten. Ik ga er blanco in en ik zie wel hoe zij speelt en hoe ik speel, en dan zien we wel wat de dag brengt."