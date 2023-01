Sudosa-Desto hard geraakt door exit Eurosped: Play-offs ineens een utopie

VOLLEYBAL - De focus van de volleybaldames van Sudosa-Desto op het duel van komende woensdag in de achtste finale van het landelijke bekertoernooi, tegen Activia, is volledig verdwenen. De mededeling dat Team Eurosped uit Vroomshoop vanwege geldproblemen vanavond per direct uit de Eredivisie is gestapt kwam namelijk hard aan in Assen. Door dat besluit is deelname aan de play-offs ineens vrijwel onmogelijk voor Sudosa-Desto.