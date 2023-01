Emmenaar Mart Aalderink is opeens hoofdtrainer in de Bundesliga

De 36-jarige Mart Aalderink uit Emmen is sinds gisteravond opeens hoofdtrainer in de Duitse Bundesliga.

De oud-coach van de damesploeg van E&O wordt bij SU Neckarsulm doorgeschoven. Het afgelopen jaar was Aalderink nog assistent.

SU Neckarsulm heeft door tegenvallende resultaten Tanja Lovgin aan de kant gezet. Aalderink maakt het seizoen af bij de huidige nummer voorlaatst op het hoogste niveau in Duitsland.

Tussen 2019 en 2021 was Aalderink met E&O in de eerste divisie actief. Als speler heeft hij ook een verleden bij de groen-witten. Met Hurry-Up won de linkerhoekspeler van weleer in 2011 de landelijke beker.