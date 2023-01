Onze Club Podcast: Protoswinnaar Twan Berends van SVBO eerste gast

Tot aan de lente komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag met een gloednieuwe podcast over amateurvoetbal in Drenthe én het gelijknamige tv-programma van de provinciale omroep.

Eerste gast in de nieuwe podcast is Twan Berends, spelmaker bij SVBO uit Barger-Oosterveld. Met hem wordt ingegaan op de winst van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi en capriolen in de geelzwarte kleedkamer. Stijn Steenhuis heeft een relikwie meegenomen uit zijn flinke verzameling van Onze Club-objecten en Tom Meijers beschrijft zijn haat-liefdeverhouding met scheidsrechters.