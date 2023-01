Drentse doorkomstplaatsen tonen zich bij officiële aftrap EK wielrennen

WIELRENNEN - Onder toeziend oog van veel wielerprominenten hebben Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, gedeputeerde Henk Brink, hoofdorganisator Thijs Rondhuis en de voorzitter van de Europese wielerbond Enrico Della Casa gisteravond de officiële aftrap van het EK wielrennen gegeven.

In theater De Nieuwe Kolk in Assen kreeg de feestelijke avond kleur door voormalig topsporters als Erik Dekker, Gert Jakobs, Roxane Knetemann en Erik Hulzebosch. Van 20 tot en met 24 september zullen zo'n 850 renners naar Drenthe komen voor de Europese titelstrijd.

Twee miljoen euro

Al met al kost het evenement twee miljoen euro. De provincie Drenthe draagt 900.000 euro bij. De overige 1,1 miljoen moet volgens gedeputeerde Henk Brink door verschillende partijen opgehoest worden.

"We zijn mooi op weg, maar ik kan niet zeggen dat het al afgerond is", verklaart Brink. "Vanavond heeft al een aantal sponsors zich gepresenteerd. Ook het ministerie van VWS doet mee. Ik ga er nog steeds vanuit dat dat goedkomt. Het is nog niet helemaal afgerond, maar we hebben ook nog acht maand te gaan."

Dak van Drenthe op VAM op tijd klaar?

Alle wegwedstrijden bij het EK finishen op de VAM-berg in Wijster. Het is de bedoeling dat de afvalberg nog vóór die tijd een nieuw plateau krijgt dat nog eens vijftien meter hoger ligt dan de huidige top van 48 meter. Maar of het Dak van Drenthe op tijd klaar is, is nog niet helemaal zeker.

"Dat heeft alles te maken met de afdichting van de berg die nog plaats moet vinden", vertelt Brink. "Afvalverwerkingsbedrijf Attero is vol goede wil en er bestaat ook een optie dat tegen die tijd misschien nog niet de hele berg is afgedicht, maar dat we toch het parcours erop krijgen. En daar heb ik nog steeds hoop op. Ik zou het voor Drenthe anders ook een gemiste kans vinden."