Nieuwe domper dames Sudosa-Desto: uitgeschakeld in beker

VOLLEYBAL - De volleybaldames van Sudosa-Desto zijn uitgeschakeld in de strijd om de nationale beker. In Limburg verloren de Asser dames in de achtste finales met 3-2 van Activia, de koploper van de Topdivisie B. Tot twee keer toe kwam het team van de trainers Mark Afman en Erwin Sikkema terug van een achterstand, maar de vijfde set verliep desastreus. Binnen een paar minuten keek Sudosa-Desto tegen een 8-1 achterstand aan en die die viel niet meer te repareren (15-8).

Mark Afman was er al een beetje bang voor. De mededeling, afgelopen maandag, dat Team Eurosped uit Vroomshoop vanwege geldproblemen vanavond per direct uit de Eredivisie stapte kwam namelijk hard aan in Assen. Het Drentse team werd van alle teams het hardst geraakt, raakte zes punten kwijt en zag de kans op de play-offs om de landstitel uit het zicht verdwijnen. De focus op het bekerduel van vanavond, in Limburg, was er logischerwijs even niet en dat bleek ook wel in het grootste gedeelte van de wedstrijd vanavond.