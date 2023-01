Ole Romeny kijkt uit naar ontmoeting met oude club

VOETBAL - FC Emmen speelt morgenavond het uitduel tegen NEC. Het is de laatste wedstrijd van de heenronde, want na deze speelronde staan alle eredivisieclubs op 17 van de 34 duels. Het is overigens voor het eerst dat FC Emmen en NEC tegenover elkaar staan op het hoogste niveau.

De laatste officiële wedstrijd tussen de clubs uit Nijmegen en Emmen dateert van 13 mei 2018. Toen speelde Ole Romeny nog voor NEC. "Toen scoorde ik mijn eerste goal in de hoofdmacht. Dat was een bijzonder duel in de halve finale van de play-offs", aldus de aanvaller. "We maakten bijna de 4-0 achterstand, opgelopen in Emmen, goed. Het werd nog heel spannend, maar uiteindelijk ging FC Emmen door en promoveerde de club via Sparta."

Op een afstandje hoort Lukkien het gesprek lachend aan. "Hoor ik je nu zeggen dat het nog spannend werd? Hou toch op. Dat viel reuze mee."

'W zijn gebrand op een goed resultaat'

Nu, bijna vijf jaar later, is NEC een stabiele eredivisieclub (9e op de ranglijst) en is Emmen een ploeg die alle zeilen moet bijzetten voor handhaving. Na de nederlaag bij FC Twente en het toch wel teleurstellende gelijkspel tegen Cambuur kan de Drentse ploeg wel een succesje gebruiken. "Ondanks dat het echt een prima ploeg is, die vooral organisatorisch goed in elkaar zit, is er voor ons zeker wat te halen. We gaan er met vertrouwen naar toe. Bovendien is ieder gebrand op een goed resultaat daar, vooral ook omdat we niet tevreden waren over het resultaat tegen Cambuur."

NEC mist Tannane en El Karouani

NEC begint waarschijnlijk met Ibrahim Cissoko en Calvin Verdonk in de basis aan de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Zij profiteren vermoedelijk van de schorsingen van Oussama Tannane en Souffian El Karouani.

Tannane is voor drie wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart vorige week in de Gelderse derby tegen Vitesse (0-0). De middenvelder mist de duels met FC Emmen, Feyenoord en Sparta Rotterdam. El Karouani ontbreekt alleen tegen FC Emmen. De linksback kreeg tegen Vitesse (0-0) zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

NEC mist tegen FC Emmen behalve Tannane en El Karouani ook Jordy Bruijn, Robin Roefs en Mathias De Wolf. Joris Kramer trainde vrijdag op de afsluitende training individueel vanwege lichte klachten, maar hij is gewoon beschikbaar tegen FC Emmen.

Play-offs om Europees voetbal

NEC heeft een overwinning nodig tegen FC Emmen om aansluiting te vinden met de plekken die recht geven op plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. De Nijmeegse club staat op de negende plaats.

