Dick Lukkien: 'Iedereen heeft recht op zijn eigen mening'

VOETBAL - NEC en FC Emmen trappen vanavond om 18.45 uur af in De Goffert voor de eerste ontmoeting tussen beide teams op het allerhoogste niveau. Het is een wedstrijd tussen de nummers 9 en 16 van de eredivisie. Verschil tussen beide ploegen is zeven punten.

Van de 16 wedstrijden tot nu toe verloor FC Emmen er 8, terwijl NEC maar drie keer onderuit ging. Het elftal van trainer Rogier Meijer grossiert dit seizoen in gelijke spelen. Liefst tien keer speelde de club uit Nijmegen gelijk. Het doelsaldo van 20 goals voor en 17 tegen is illustratief voor de middenmoter. "Ik vind NEC heel herkenbaar spelen, met een duidelijk plan. Ze hebben veel duels gelijk gespeeld die ze, gezien de kansen, hadden moeten winnen. In zo'n fase hebben ze behoorlijk lang gezeten. Aan de andere kant pakken ze knap een punt bij AZ en thuis Ajax, dat zegt veel over hun kwaliteit", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien.

Volgens Lukkien is het elftal van Meijer met spelers als Schöne, Sandler en Márguez een elftal dat een wedstrijd goed kan lezen. "En dan hebben ze met Cillessen natuurlijk ook nog een geweldige doelman daarachter staan."

'Ik had aan de voorkant niet verwacht dat we zo even zouden winnen van Cambuur'

Nat de 0-0 thuis tegen Cambuur gingen veel Emmen-supporters met een kater naar huis en de teleurstelling staken ze niet onder stoelen of banken. De trainer van de Drentse club kon zich dat wel voorstellen. "Ik had hetzelfde, maar aan de andere kant had ik aan de voorkant niet verwacht dat we zomaar even zouden winnen van Cambuur. Die ploeg zit weliswaar in zwaar weer, maar heeft zich afgelopen zomer goed kunnen versterken. Daar kunnen we gewoon gelijk tegen spelen."

'Het ligt bij ons niet vaak aan de inzet'

"Iedereen heeft overigens recht op zijn eigen mening, dat heb ik vaker gezegd. Maar ik weet wel dat het bij ons niet vaak aan de inzet ligt. We hebben op ons hoogste tempo geprobeerd Cambuur te verslaan. Dat de uitvoering te wensen overliet is een ander verhaal. Kijk, we willen graag tussen de linies spelen maar als er in het centrum geen ruimte ligt zullen we een overtal moeten creëren aan de buitenkant. Dat hadden we beter moeten doen, waardoor we voor meer dreiging hadden kunnen zorgen."

