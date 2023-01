ACV koploper af na gelijkspel tegen Ter Leede

Er leek geen vuiltje aan de lucht in de eerste tien minuten van de wedstrijd. Tot de nummer 14 van de ranglijst, Ter Leede uit Sassenheim, gevaarlijk voor het doel komt van keeper Enver Spijodic. Marc de Kruijs opende de score voor de bezoekers: 0-1. Vanaf dat moment is het zoeken voor de ploeg van trainer Ruud Jalving. Nog geen twee minuten later leek het alweer gelijk te worden, maar het doelpunt van Giovanni Zwikstra wordt afgekeurd wegens hands. Via respectievelijk Gijs Jasper en Justin Mulder heeft het enorme kansen op de 1-1, maar het is juist Ter Leede dat vlak voor rust via Tomas Arroyo op 0-2 komt. Luka Prljic maakt een overtreding op een van de spelers van Ter Leede, waarna de bal op de stip gaat.

In de tweede helft komt ACV goed voor de dag. Ter Leede heeft niks in te brengen en na tien minuten weet Gijs Jasper via het been van doelman Mark de Vries het net te vinden. De thuisploeg is volledig terug in de wedstrijd. Ter Leede heeft wel geteld nog één kans in de tweede helft, doelman Spijodic kiest er voor uit te komen op een aanval van de bezoekers, wordt omspeeld, maar Prljic voorkomt dat het 3-1 wordt. Met nog een klein half uur te spelen is het alsnog Giovanni Zwikstra dat op het scoreformulier komt te staan, hij zorgt voor de gelijkmaker. Daarna is het vooral ACV dat aanspraak maakt op de winst, maar het weet zichzelf niet te belonen. Smet op de wedstrijd zijn de twee rode kaarten voor Arjen Hagenauw wegens vermeend natrappen en Giovanni Zwikstra, die betrokken was bij een opstootje. Overigens was Zwikstra op dat moment al gewisseld.