ACV verliest twee punten tegen nummer 14 Ter Leede

VOETBAL - ACV heeft in de eerste wedstrijd na de winterstop twee punten verloren tegen Ter Leede uit Sassenheim. Dat is de conclusie die trainer Ruud Jalving en aanvoerder Luka Prljic trokken na afloop van de in 2-2 geëindigde wedstrijd. Beide doelpunten werden gemaakt door Giovanni Zwikstra, die in de slot minuten ook nog rood pakte. Door dit gelijk spel zakt de ploeg uit Assen naar de tweede plaats op de ranglijst, met 36 punten uit 19 wedstrijden. De nieuwe koploper is GVVV uit Veenendaal met 38 punten uit 19 wedstrijden.

Onfortuinlijke eerste helft

Er leek geen vuiltje aan de lucht in de eerste tien minuten van de wedstrijd. Tot de nummer 14 van de ranglijst, Ter Leede uit Sassenheim, gevaarlijk voor het doel komt van keeper Enver Spijodic. Marc de Kruijs opende de score voor de bezoekers: 0-1. Vanaf dat moment is het zoeken voor de ploeg van trainer Ruud Jalving. Nog geen twee minuten later leek het alweer gelijk te worden, maar het doelpunt van Giovanni Zwikstra wordt afgekeurd wegens hands. Via respectievelijk Gijs Jasper en Justin Mulder heeft het enorme kansen op de 1-1, maar het is juist Ter Leede dat vlak voor rust via Tomas Arroyo op 0-2 komt. Luka Prljic maakt een overtreding op een van de spelers van Ter Leede, waarna de bal op de stip gaat.

ACV trekt achterstand recht