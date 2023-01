HZVV pakt een punt tegen WV-HEDW

VOETBAL - Het is HZVV niet gelukt om in de Vierde Divisie te winnen van WV-HEDW uit Amsterdam. In Hoogeveen werd het 1-1, wat uiteindelijk gezien het spelbeeld een terechte uitslag was.

HZVV stond voorafgaand aan het duel tegen WV-HEDW (Wilhelmina Vooruit Hortus Eendracht Doet Winnen) op de veertiende plaats met twaalf punten. Na het ontslag van trainer Rick Mulder bleef assistent-trainer Jaap Scholing wel. Verwachting is dat begin volgende week een trainer voor de tweede helft van het seizoen wordt gepresenteerd. Wel werd bekend dat Bram Freie volgend seizoen de scepter zwaait in Hoogeveen.

In de eerste helft was het vooral aftasten. De eerste grote kans kwam pas na een klein half uur spelen. Rida Najib schoot een vrije trap op de paal. Het scheelde geen haar, maar in de aanval daarop was het wel raak aan de andere kant. Kelly Joao brak door aan de rechterkant en schoot hem vakkundig achter doelman Dion Thomas. Vlak voor rust kreeg Alex Zomer nog de kans op 2-0, maar hij kreeg zijn teen er niet bij na een schot van Joao.

Weinig kansen

In de tweede helft waren er weinig grote kansen. HZVV verdedigde gedisciplineerd. Al kreeg Najib nog wel een dot van een kans op de gelijkmaker. Aan de andere kant was Harry Bakker gevaarlijk, maar hij had het vizier niet op scherp.

Toch kwam de gelijkmaker in de 83ste minuut via Damien de Vegt. Na een mooie combinatie omspeelde hij doelman Rodney Rosink en schoot de bal in het doel. Daar bleef het uiteindelijk bij. Al kregen de bezoekers nog wel de kans om het te beslissen. Het was Steven Knijnenburg die de bal uit een corner op de lat kopte.