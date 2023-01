Noordscheschut en DZOH hervatten competitie met nederlaag

VOETBAL - De tweede helft van het seizoen is voor Noordscheschut en DZOH begonnen met een verliespartij. In de 1e Klasse E verloren de Schutters met 2-1 op bezoek bij SVI uit Zwolle, DZOH werd met 3-0 verlagen bij Quick'20 uit Oldenzaal.

In het eerste uur van de wedstrijd was het DZOH dat de meeste aanspraak maakte op een doelpunt. "Wij spelen een heel goed eerste uur en stonden goed georganiseerd. Wij hadden de score een aantal keer moeten openen". vertelt DZOH-trainer Marc van Meel. Max Heijnen wist een grote kans alleen niet te verwerken tot doelpunt en ook de vrije schietkans van Emiel de Vries trof geen doel. Daarnaast zag de scheidsrechter ook nog een zuivere handsbal over het hoofd in het strafschopgebied van Quick'20 en werd zo DZOH een penalty ontnomen.

Persoonlijke fouten

De 64e minuut was het kantelpunt in de wedstrijd. "Wij konden de bal makkelijk wegwerken, maar dit gebeurde niet. Zij konden zo vanuit het niets scoren", aldus Van Meel. Tegen de verhoudingen in was het Peter Ilia die scoorde namens de thuisploeg. Ook bij de 2-0 van Tim Zwienenberg tien minuten later zagen de spelers van DZOH er niet goed uit. Vlak voor tijd bepaalde Jip Kemna de eindstand op 3-0 voor de gastheren.

Ondanks de nederlaag is Van Meel blij met het vertoonde spel in het eerste uur. "Ik heb vandaag genoeg positieve dingen gezien waarmee we door kunnen", zegt de trainer van de Emmenaren.

Noordscheschut

Op basis van de ranglijst waren de Schutters (5e) op voorhand de favoriet tegen SVI (11e). De Zwollenaren wisten echter al snel op het scorebord te komen. Na vier minuten maakte Thom Kooke de eerste treffer en halverwege de eerste helft verdubbelde Dirk-Jan van Dijk de score, 2-0. Na een uur spelen maakte Robin Sikken nog de aansluitingstreffer voor de ploeg van Berry Zandink, maar verder dan dat kwam Noordscheschut niet meer.