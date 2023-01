Liveblog: NEC - FC Emmen [2-1; Zivkovic]

FC Emmen speelt vanavond tegen NEC in Nijmegen. In de winterstop speelden beide teams ook al tegen elkaar. Die vriendschappelijke wedstrijd wonnen de Drenten met 3-2.

Voor het laatst werd deze wedstrijd officieel gespeeld in 2018. Dat was de wedstrijd die ging om promotie. Elke Emmenaar weet wie toen won over twee wedstrijden: FC Emmen, met een promotie uiteindelijk tot gevolg.