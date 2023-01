Uitslagen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Een moeizame start voor de Drentse ploegen in de hoogste klassen van het amateurvoetbal. ACV weet de koppositie in de 3e Divisie niet te behouden en speelt gelijk. Ook HZVV, uitkomende in de 4e Divisie, moest in eigen huis genoegen nemen met een gelijkspel tegen WV-HEDW.