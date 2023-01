FC Emmen na rust machteloos tegen NEC: 3-1

VOETBAL - FC Emmen blijft ook na exact de helft van de competitie zestiende in de eredivisie. De Drentse ploeg ging met 3-1 onderuit bij NEC in Nijmegen. De aansluitingstreffer van Zivkovic, vlak voor rust, leek Emmen het goede zetje te geven maar in de tweede helft maakte de thuisclub het karwei simpel af.