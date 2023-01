Na thuiszege kan DOS'46 naar boven kijken op de ranglijst

KORFBAL - In een bij tijden slordige wedstrijd heeft DOS'46 twee punten overgehouden in de ontmoeting met Groen Geel uit Wormer. De wedstrijd in Nijeveen werd met 20-17 gewonnen, waardoor DOS'46 inmiddels vier punten los staat van de degradatiezone.

Bij een overwinning had Groen Geel op gelijke hoogte kunnen komen met DOS'46. In deze, voor beide ploegen, belangrijke wedstrijd was de spanning dan ook goed te zien in het spel. De Nijeveners kwamen na enkele minuten met 4-2 voor, maar daarna zakte het niveau behoorlijk. Door veel slordigheden in de aanval kon Groen Geel de bal steeds snel onderscheppen en maakten zij vijf treffers op rij, 4-7.

Serie van negen

Vanaf deze stand ging er een knop om bij de ploeg van Henk Jan Mulder en verdwenen de slordigheden uit het spel. Nu waren het de bezoekers die veel foute passes gaven en DOS'46 profiteerde optimaal. De achterstand werd omgebogen naar een 9-8 voorsprong bij rust.

Na rust gingen de Nijeveners vrolijk door met waar ze voor rust waren gebleven. Bij een 14-8 stand had de thuisploeg maar liefst negen goals op rij gemaakt en leek de overwinning binnen handbereik. De aanval bij DOS'46 werd alleen wat onrustiger richting de slotfase, wat Groen Geel de kans bood om weer dichterbij te komen. Toen het 17-16 stond met nog een paar minuten te spelen kon de wedstrijd weer alle kanten opgaan. Treffers van Tessa Lap en Max Malestein gaven DOS'46 wat lucht en topscorer Christian Dekkers bepaalde de eindstand op 20-17.

De topscorers leveren

De twee topscorers van DOS'46 dit seizoen waren ook vandaag weer op dreef. Christian Dekkers was goed voor vijf treffers en Eline van Veldhuisen maakte er vier. Zij staat inmiddels tweede op de topscorerslijst voor vrouwen in de Korfbal League dit seizoen.