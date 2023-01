Sudosa-Desto wint kraker tegen DIO, thuisnederlaag Olhaco

VOLLEYBAL - In de Topdivisie heeft Sudosa-Desto de kraker tegen DIO uit Bedum met 3-2 gewonnen (25-16, 25-21, 25-27, 18-25 en 15-8). Olhaco ging thuis onderuit tegen Madjoe uit Enkhuizen (20-15, 19-25, 25-21 en 23-25).

Sudosa-Desto en DIO strijden, achter koploper Keistad, om de tweede plaats in de Topdivisie. De ontmoeting eerder dit seizoen in oktober stond ook bol van de spanning. Toen was het DIO dat in eigen huis de vijfde set met 15-13.

Sudosa-Desto wilde zich hier voor revancheren en vloog in Assen uit de startblokken. De eerste twee sets werden dan ook overtuigend gewonnen met 25-16 en 25-21. De bezoekers rechtten in de derde set hun rug en in een spannende slotfase wisten ze zichzelf in de wedstrijd te houden door de set met 25-27 te winnen. De Assenaren, gecoacht door Erik Noordijk, leken aangeslagen te zijn door het setverlies en kwamen er in set vier niet echt aan te pas, 18-25.

Maar gesteund door het thuispubliek kreeg de ploeg nieuwe energie, waren ze in de vijfde set een stuk scherper dan de ploeg uit Bedum en werd de beslissende set met 15-8 veroverd.

Olhaco komt net tekort

Voor Olhaco uit Hoogeveen viel de wedstrijd tegen Madjoe net de verkeerde kant op. In de eerste twee sets (20-25 en 19-25) ging de winst verdiend naar de bezoekers. "We konden lang aanhaken, maar zij maakten steeds een serie van zo'n vier punten", vertelt Olhaco-trainer Xander Arling.

"In de derde set speelden wij met meer energie en meer risico", aldus Arling. En dit risico betaalde zich direct uit in de setwinst (25-21). De vierde set had beide kant op kunnen vallen, want de score liep lang gelijk op. Door twee ongelukkige fouten aan het einde van de set moest Olhaco toch het hoofd buigen voor Madjoe en werd de wedstrijd beslist (23-25). "We hadden vandaag wel wat meer verdiend", vindt Arling.