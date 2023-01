Zivkovic: 'Het is te vroeg om met schijt in de broek te voetballen, maar we moeten wel gaan beseffen dat het beter moet

VOETBAL - Richairo Zivkovic zorgde met een fraaie goal, in de 42e minuut, voor hoop bij FC Emmen in het duel tegen NEC maar die hoop verdween snel. Binnen zeven minuten, in het tweede bedrijf, was het 3-1 en bleek de angel uit het duel.

"We moeten niet met schijt in onze broek gaan voetballen. Het seizoen is nog lang, dus voor paniek is het nog te vroeg", vervolgde Zivkovic. "Maar we moeten zo langzamerhand wel beseffen dat het beter moet. En wat dan beter moet? Dat zijn veel facetten. Maar als je goed bent aan de bal is het verdedigen ook gemakkelijker. Maar ook als je kijkt naar de één-tegen-één-duels. Dan zijn we simpelweg niet meedogenloos. Eigenlijk moet er in alles een tandje bij."