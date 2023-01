Dames Sudosa-Desto zonder moeite langs Dynamo

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto wonnen vanavond zonder moeite in de Eredivisie de wedstrijd tegen Dynamo. Na een week vol tegenslagen wist de ploeg van Erwin Sikkema en Mark Afman de ploeg uit Apeldoorn met 3-0 te verslaan (25-9, 25-18 en 25-19).

De Assenaren begonnen voortvarend aan de wedstrijd, er werden weinig fouten gemaakt en Dynamo had geen antwoord op het sterke block van Sudosa. Hierdoor kwam de ploeg uit Assen al snel op een voorsprong van 15-8. Dit gat wisten de gasten uit Apeldoorn niet meer goed te maken en de set werd gewonnen met 25-9.

In de derde set leek het appeltje-eitje voor de ploeg uit Assen. De dames hadden plezier in het spel en dat was te zien. Zowel Paula Boonstra als Manon Torenbeek wisten de tegenstander buitenspel te zetten met een aantal harde aanvallen. Sudosa-Desto wist die goede vorm te behouden tot het einde van de set en zo werd ook deze zonder moeite binnen gesleept (25-19).