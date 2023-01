Tijdstraffen helpen E&O aan een punt

HANDBAL - Het zwaartepunt in de wedstrijd tussen E&O/Hurry-Up en Volendam lag in de laatste vier minuten. De Emmenaren leken op een te grote achterstand te staan, maar door een reeks aan tijdstraffen trokken ze toch nog een punt uit het vuur, 33-33.

Eerder deze week plaatste E&O/Hurry-Up zich voor de achtste finales van de nationale beker door DFS uit Arnhem te verslaan. De ontmoeting in Volendam begon echter moeizaam voor de ploeg van trainer Harrie Weerman. De Volendammers waren scherper in de aanval en stonden na tien minuten met 8-4 voor.

Het Drentse combinatieteam begon in het tweede kwartier beter te spelen en de ballen vlogen er makkelijker in. Het gat naar Volendam werd gedicht en E&O/Hurry-Up ging zelfs met een voorsprong de rust in, 17-18.

Chaotische ontknoping

In de eerste fase na rust kon geen van beide ploegen het verschil echt maken. Na 45 minuten stond er 27-26 op het scorebord, maar daarna leek E&O/Hurry-Up de scherpte te verliezen. Dit gaf Volendam de kans om met nog vier minuten op de klok op 33-29 te komen. Maar het zwaartepunt van de wedstrijd bleek in de laatste vier minuten te liggen.

Nadat E&O/Hurry-Up het dertigste punt had gemaakt, begon het scheidsrechterteam opeens te strooien met tijdstraffen. Binnen twee minuten kreeg Volendam drie tijdstraffen en stonden ze zelfs even met vier man in het veld. E&O/Hurry-Up profiteerde, kwam terug tot 33-32, maar toen deelde de scheids opeens twee straffen uit aan de Emmenaren.

Bijna twee punten mee naar huis

Met nog minder dan een minuut op de klok kreeg Volendam een strafbal en konden ze de wedstrijd beslissen. Specialist Calvin Zonnevijle kwam in het doel en wist tot twee keer toe de bal te keren. In de tegenaanval werd Thijs Witterdorp gevloerd en maakte Rick Wielage via een strafbal gelijk, 33-33. Even leek het erop alsof E&O/Hurry-Up zelfs de volle buit mee naar huis zou nemen, maar de laatste treffer bleek buiten de schotklok te zijn.