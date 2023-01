Heren Unitas voorbij hekkensluiter, dames E&O spelen gelijk

HANDBAL - In de 1e Divisie hebben de dames van E&O met 22-22 gelijk gespeeld tegen Voorwaarts uit Twello. De heren van Unitas uit Rolde wonnen hun wedstrijd in de 1e Divisie van hekkensluiter Oliveo uit Pijnacker.

De wedstrijd in de 1e Divisie van de dames was er een tussen twee subtoppers. E&O was de nummer vijf en Voorwaarts stond daar één punt achter op plaats zes. Het krachtsverschil was dan ook klein, waardoor de ploeg van trainer Henrik Bergholt met een punt terugkeerde naar Emmen. De dames van E&O ontvangen volgende week DSS uit Heemskerk in Emmen.