Programma en afgelastingen zondagvoetbal

VOETBAL - Er staat vandaag voor de zondagamateurs weer een complete competitieronde op het programma. Alhoewel de winterse omstandigheden niet alle wedstrijden door laten gaan. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete Drentse team in actie komt en of de wedstrijd doorgaat.

In de 4e divisie A spelen Hoogeveen en VKW een thuiswedstrijd. Hoogeveen ontvangt Heino, terwijl HBS in Westerbork op bezoek komt. Alcides moet wel op reis, maar hoeft niet heel erg ver te rijden. In Raalte is Rohda de tegenstander.