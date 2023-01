Dick Lukkien: "Na de pauze blijft er niets van over"

VOETBAL - Deed NEC er een tandje bij of was het volledig te wijten aan FC Emmen dat de Drentse club na de pauze geen schim meer was van de formatie die kort voor rust - mede dankzij de fraaie aansluitingstreffer van Richairo Zivkovic - weer helemaal terug was in de wedstrijd? Dick Lukkien had er kort na afloop van de wedstrijd (3-1) eigenlijk geen verklaring voor.

"Ik heb die vraag ook aan mijn spelers gesteld. Ook zij hadden geen antwoord. Zoals ik het heb ervaren is dat NEC het tempo na rust opschroefde en daar konden wij niet in mee. Dan heb je spelers nodig die dan opstaan, die af en toe eens wegdraaien én die ervoor zorgen dat we de bal in de ploeg kunnen houden. Maar wij gingen eigenlijk slordiger spelen en tot overmaat van ramp gaven we binnen een paar minuten een derde goal weg en was de wedstrijd bij ons weg."

Goed gevoel

"We startten vanavond overigens zeer weifelend, maar na de 1-0 was het voetballend wel oké", vervolgde Lukkien. "We speelden genoeg kansen bij elkaar, maar gaven de eerste twee goals knullig weg. Zelf maakten we echt een prachtig doelpunt, waardoor we toch met een goed gevoel de kleedkamer in gingen. Dan spreek je af er vol op te klappen, de druk erop te houden bij NEC én vooral ook te blijven voetballen, maar daar bleef in de tweede helft helemaal niets van over."

'Het moet veel beter dan we - en daar ben ik onderdeel van - vanavond hebben laten zien'