Jovanni van Dijk start nieuwe jaar zoals hij 2022 afsloot: scorend

"Qua stand op de ranglijst is de ontwikkeling van de laatste dagen misschien minder, maar qua teambuilding hebben we in Marbella echt stappen gezet. Neemt natuurlijk niet weg dat het ontzettend jammer is dat we voorlopig niet meer naar de ranglijst hoeven te kijken wat betreft de achterstand op Klazienaveen en ZZVV. We moeten proberen zo hoog mogelijk te eindigen en ons focussen op de nacompetitie", was de reactie van trainer Herman Schonewille na afloop.