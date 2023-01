Achilles 1894 doet helemaal mee na krappe thuiszege op Bedum

VOETBAL - Achilles 1894 is door een 2-1 zege op Bedum opgeklommen van de vijfde naar de derde plaats in de zaterdag 2e klasse L, waarin Drenthina de koppositie verloor aan Velocitas. Het duel van de Emmenaren, tegen LTC, werd afgelast en Velocitas profiteerde dankbaar door met 8-1 te winnen van Be Quick 1887.