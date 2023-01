RWF en Onstwedder Boys profiteren maximaal van nederlaag Fit Boys

VOETBAL - De drie punten die Fit Boys vorige week door een simpele zege op hekkensluiter BSVV goedmaakte op de twee koplopers in de 4e klasse D is een week later als sneeuw voor de zon verdwenen. De formatie uit Beilen verloor van laagvlieger Waskemeer, terwijl RWF en Onstwedder Boys wonnen, van respectievelijk Mussel (5-1) en NWVV (3-1).

Daardoor is het gat tussen Fit Boys en de nummers één en twee weer gegroeid naar zes punten. Daartussen staat FC Assen, dat op eigen veld met 4-0 won van Glimmen, met vijf punten achterstand op RWF en Onstwedder Boys. Ook SVBO won (met 2-0 van hekkensluiter BSVV) en staat vijfde, net als Fit Boys op zes punten van de twee koplopers

Waskemeer bleek gisteren allesbehalve een terechte laagvlieger te zijn, want de zege in Beilen was verdiend. Mitchell Schievels zorgde razendsnel voor de 0-1, waarna de thuisclub via Matthijs Bonnen in de 37e minuut op gelijke hoogte kwam.

Ook in de tweede helft ging het razendsnel. Een diepe bal werd door Bouwe Veenstra doeltreffend afgerond: 1-2. Acht minuten voor tijd bepaalde Dennis Hardenbol de eindstand op 1-3, in een fase waarin Fit Boys wel veel balbezit had maar nauwelijks gevaarlijk werd.

FC Assen simpel langs Glimmen, SVBO verslaat hekkensluiter

De nieuwe nummer 3 in deze 4e klasse D is, na gisteren, FC Assen. De promovendus rekende eenvoudig af met Glimmen: 4-0. De treffers werden gemaakt door Cuneyt Demircioglu (2), Thomas Kooij en Jarno Hamming.