Jari Vlak schuldbewust na penalty: 'Je kan hem geven'

VOETBAL - Het was een flinke domper voor FC Emmen: de penalty die NEC mocht nemen in de twaalfde minuut. Een goedkope en dubieuze penalty ook, volgens verslaggevers René Posthuma en Niels Dijkhuizen op Radio Drenthe. Maar 'dader' Jari Vlak was schuldbewust. "Hij kan hem geven."

"Scheidsrechter Kooij zei dat ik hem met mijn been raakte. Dat idee had ik niet. Hij liep tegen mijn been aan. Het was licht. Ik deed het niet goed", aldus Vlak die vond dat de Drentse club in tegenstelling tot vorige week tegen Cambuur wel vier goede scoringskansen kreeg. "Maar we maken er maar één, terwijl we eigenlijk drie goals weggeven."

'Als we het voor rust wel kunnen, waarom na rust dan niet?'