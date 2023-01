VKW stunt tegen koploper HBS in knotsgek duel: 3-2

Beide ploegen trakteerden de weinige toeschouwers die in Westerbork de weg naar het sportpark hadden gevonden op een heerlijke wedstrijd. De gasten uit Den Haag kregen de eerste grote kans in de wedstrijd. Doelman Martijn Mulder had geluk dat de poging van Martijn le Conge op de lat belandde. Aan de andere kant werd de treffer van Durk de Jong afgekeurd door scheidsrechter Wiedijk. De arbiter had, als een van de weinigen in Westerbork, een duwfout gezien.