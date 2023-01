Verweij blijft leidster in Marathon Cup, ploeggenote Groenewoud wint

De rijdster van Team Albert Heijn Zaanlander was op de ijsbaan van Alkmaar de snelste in de eindsprint van een grote groep. Esther Kiel (BDM-BTZ) eindigde als tweede. Ze drukte haar schaats nog net voor Nederlands kampioene Irene Schouten over de finishlijn.

Schouten zette zich in de voorlaatste van de tachtig te rijden ronden aan kop en trok de sprint aan. De drievoudig olympisch kampioene op de langebaan keek goed of haar ploeggenote Groenewoud reageerde. Die zat inderdaad goed voorin en had ook nog een machtige eindsprint in de benen.