1E: Doelman Ebeltjes scorende held van SVBO, Rolder Boys scoort niet tegen NEO

Na het kansloze verlies van vorige week tegen NEO uit Borne, herpakte de ploeg uit Barger-Oosterveld zich enigszins. Nummer twee GVAV Rapiditas leek een makkelijke middag tegemoet te gaan. Het kwam in de negende minuut al op voorsprong door een doelpunt van Ingmar Liezenga.

In de tweede helft werd het zelfs 2-0 en 3-0. SVBO, dat twee weken nog het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi won, kwam sensationeel terug. Binnen een kwartier werd er drie keer gescoord. Man van de wedstrijd was Lennon Ebeltjes die in de laatste minuut bij een vrije trap naar voren ging en de 3-3 maakte.