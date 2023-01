Alcides gaat hard onderuit tegen Rohda Raalte

"Of de nederlaag kansloos was?" Trainer Wilko Niemer moet even nadenken over de vraag. Dan zegt hij na twee seconde stilte: " Je kan eigenlijk niet anders concluderen na een 5-1 nederlaag. Dat terwijl ik ons bij balbezit wel goed vond spelen."

"En net als in de eerste helft valt in de eerste minuut gelijk de 3-0", aldus Niemer. Opnieuw was het Peppels die scoorde. "Toen zag je wel dat er iets bij ons was geknakt. Ik was toen wel bang voor een regelrechte afstraffing." Na de 4-0 van Van Hoften en 5-0 van pazie, nam Rohda Raalte gas terug en ging ook een paar keer wisselen. Uiteindelijk scoorde Alcides nog een eretreffer via Maurice Tinholt.