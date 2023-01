Gomos trekt aan langste eind in derby tegen Roden

VOETBAL - Gomos uit Norg heeft drie hele belangrijke punten gepakt tegen buurman VV Roden. De derby eindigde in 0-2 voor de bezoekers, door doelpunten van Jannes Siegers en Wouter Speelman. Met de winst komt Gomos op gelijke hoogte met Roden, beide ploegen hebben elf punten. Roden heeft echter een beter doelsaldo, wat resulteert in een negende plaats op de ranglijst. Gomos volgt op de voet met een tiende plaats na elf gespeelde wedstrijden.

Het is een beladen potje op het sportpark van VV Roden. Niet alleen omdat het een derby is, maar beide ploegen vinden zichzelf momenteel ook terug in de onderste regionen van de Eerste klasse E. Alle punten zijn dus welkom en aan een gelijk spel heb je niets, aldus de trainers voorafgaand aan de wedstrijd. Het meeste veldoverwicht en misschien wel de grootste kans van de eerste helft komt op naam van VV Roden, maar een schot voorlangs van Rik van Dijk en een afgekeurde goal resulteren in een 0-0 ruststand.