vv Hoogeveen laat het in de eerste helft liggen tegen Heino

Dat Hoogeveen geen drie punten aan de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar overhield kon de ploeg zichzelf verwijten. Vooral in de eerste helft creëerde Hoogeveen kans op kans. Met name Noah Schuurman (samen met Justin Benjamins clubtopscorer met acht treffers) had zijn seizoenstotaal aardig op kunnen vijzelen, maar de bedrijvige speler van Hoogeveen moest zijn meerdere continu erkennen in Heino-doelman Kevin Reimink.

Bij Hoogeveen was op dat moment aanvoerder Levon van Dijk al geblesseerd uitgevallen met een forse enkelblessure, tot frustratie van Hoogeveen-trainer Nico Haak. "We willen het komende half jaar zolang mogelijk meedoen om het kampioenschap en dan kunnen we niet teveel blessureleed gebruiken. We misten vandaag Sil Kuurman al en ook Justin Benjamins kon vanwege een hamstringblessure eigenlijk niet spelen (hij viel overigens wel een half uurtje in). "Dan heb je ook een scheidsrechter nodig die niet alleen volgens de regels fluit, maar ook spelers in bescherming neemt. Dat gebeurde vandaag niet voldoende vond ik. Kijk, dat moment met Levon was vermoeidheid, maar na amper dertig seconden kreeg Jim Veltmaat een enorme schop waar rood niet had misstaan. En dat was niet het enige moment. Maar wat me dan bevreemd is dat wij uiteindelijk, en wij zijn zeker niet de liefste ploeg van deze klasse, met meer gele kaarten van het veld stappen dan Heino."