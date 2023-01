Liveblog FC Emmen - PSV Eindhoven [1-0; Bernadou]

In augustus opende FC Emmen het seizoen in Eindhoven, maar kon daar geen vuist maken. Er werd verloren met 4-1, door goals van onder andere Gakpo en Bakayoko. Voor de Drenten scoorde Ole Romeny nog de eretreffer. Deze wedstrijd werd vooral gekleurd doordat in de absolute slotseconden Kieftenbeld bij FC Emmen zwaar geblesseerd raakte en sinds dat moment niet meer inzetbaar is.