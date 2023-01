FC Emmen Podcast #20: 'FC Emmen kan PSV niet op een beter moment treffen'

De heren gooiden weer veel beleving in de Podcast, alweer de twintigste van het seizoen. Beleving die ze afgelopen zaterdag in het duel van FC Emmen bij NEC, zeker in de tweede helft, misten.

"Als ik de gezichten van sommige spelers zie na een tegengoal, dan zie ik een soort gelatenheid", vindt Theo ten Caat. Wellicht bedoelde Richairo Zivkovic dat met zijn woorden in het interview, kort na afloop van het duel in Nijmegen. "Volgens de maker van 2-1 in De Goffert was het nog te vroeg voor stress. "We moeten niet met schijt in onze broek gaan voetballen. Het seizoen is nog lang, dus voor paniek is het nog te vroeg, maar we moeten zo langzamerhand wel beseffen dat het beter moet."

Masterclasse ontdekker Zerrouki en Wieffer over 'doordekken' en 'knijpen'

Hoe het beter kan is een wederkerende vraag in deze podcast. Analist en ontdekker van Zerrouki en Wieffer, Theo ten Caat, geeft uiteraard weer een masterclass. Ditmaal over doordekken en knijpen.

PSV

Morgenavond wacht voor FC Emmen de volgende klus, thuis tegen PSV. "Die ploeg kan je volgens mij op geen beter moment treffen", is Niels Dijkhuizen van mening. "Ze zijn Madueke en Gakpo kwijt, Luuk de Jong is er wegens een hoofdwond niet bij en ook zijn stand-in (de nieuwste aanwinst van de club uit Eindhoven) Fabio Silva is nog niet inzetbaar. En dat het kan bewees het verleden. Die 2-2, met een hoofdrol van Nicklas Pedersen, was een wedstrijd die ik niet snel zal vergeten."

Darfalou

Overigens is Oussama Darfalou er dan (weer) niet bij. "Dat kleeft toch wel aan FC Emmen, hoe pijnlijk en hoe logisch het misschien ook is. Één voordeel, hij wordt ieder duel dat hij mist beter", aldus Dijkhuizen.

