Lukkien hoopt tegen PSV op magie van Oude Meerdijk: 'Dan kunnen we boven onszelf uitstijgen'

VOETBAL - Drie dagen na de nederlaag bij NEC kan FC Emmen die kater alweer wegspoelen. En misschien nog wel meer dan dat, want 24-voudig landskampioen PSV is in Emmen de tegenstander.

De club uit Eindhoven komt gehavend naar Drenthe, want trainer Ruud van Nistelrooy kan niet beschikken over aanvoerder en centrumspits Luuk de Jong, terwijl eerder deze maand Gody Gakpo en Noni Madueke de eredivisie verruilden voor de Premier League. Ook voor de beoogde versterking Fábio Silva komt het duel in Emmen te vroeg.

FC Emmen treft PSV derhalve misschien wel op het meest ideale moment dit seizoen, zoals ook in de FC Emmen Podcast werd gesuggereerd, al is Dick Lukkien wat behoudender. "Er blijft namelijk heel veel kwaliteit over. Gakpo is natuurlijk een geweldige speler en datzelfde geldt voor Madueke, maar die laatste heeft niet heel veel gespeeld. Bovendien speelde Xavi Simons heel goed vanaf de linkerspitspositie, is Anwar El Ghazi een prima speler en kent ook Guus Til klappen van de zweep."

Een stunt kan, dat heeft het verleden bewezen

Maar dat het kan, stunten tegen PSV, bewezen twee eerdere edities. Op 20 januari 2019 werd het 2-2, dankzij twee goals van invaller Nicklas Pedersen (na een 0-2 achterstand) en nog geen jaar later, op 1 december, werd het 1-1. In dat duel maakte Marko Kolar de gelijkmaker en maakte Glenn Bijl een wereldgoal vanaf de middellijn die werd afgekeurd. Lukkien hoopt uiteraard op een derde stunt tegen de Eindhovenaren, maar beseft dat daar meer voor nodig is dan elf goede spelers. "Met een magische Oude Meerdijk kunnen we boven onszelf uitstijgen, dus ik hoop dat de support maximaal is."

Mendes in de basis, Darfalou nog (steeds) niet

Lukkien kan tegen PSV nog niet beschikken over Lorenzo Burnet, die vandaag wel weer op het trainingsveld stond maar zich richt op komend weekend tegen RKC (uit). Azzeddine Toufiqui, die in Nijmegen nog inviel, liep op de training van gisteren een knieblessure op en is er ook niet bij. Rui Mendes keert terug in de basis. Dat gaat ten koste van Ole Romeny. Op het middenveld lijkt Lucas Bernadou te spelen naast Keziah Veendorp en Ahmed El Messaoudi, maar Lukkien wisselde de Fransman in het afsluitende partijspel af met Jari Vlak.