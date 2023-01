Hurry-Up loot reserveploeg in beker, thuiswedstrijd voor E&O

HANDBAL - Voor een kwartfinaleplaats in de landelijke beker moeten de handballers van Hurry-Up op dinsdagavond 7 februari langs de reserves van Bevo uit Panningen. De Zwartemeerders spelen uit.

De loting voor de achtste finale heeft de ploeg van Joop Fiege aan Bevo 2 gekoppeld. De Limburgse opleidingsploeg, waar oud-doelman van Hurry-Up Sven Hemmes de trainer/coach is, staat op plaats acht in de eredivisie. Er wordt om 21.00 uur gespeeld.

Door eerstedivisionist Unitas en competitiegenoot DFS Arnhem te verslaan heeft ook E&O zich geplaatst voor de laatste zestien van de bekercompetitie. De fusieploeg uit Emmen laat zich donderdagavond 9 februari in eigen hal zien.

Om 20.00 uur staat E&O tegenover Houten. Waar de mannen van Harrie Weerman zevende staan in de eredivisie spelen de bezoekers mee om het kampioenschap. Houten heeft een punt minder dan eredivisiekoploper BFC.

Na de WK-break komt Hurry-Up aankomend weekend weer in actie in de BENE-League. In de strijd om een ticket voor de Final4 gaan de oranje-zwarten bij concurrent Hubo Handbal uit België op bezoek. Op een niveau lager ontvangt E&O kampioenskandidaat Quintus.