'Elk dorpje heeft altijd één goede speler, die moet je uitschakelen'

De tweede gast in de nieuwe podcast is Germain Beck uit Assen. De voormalig vedette van FC Assen spreekt onder meer over zijn spelerscarrière, maar ook over de uitdagingen die hij heeft als trainer van eersteklasser vv Hoogezand. Daarnaast gaat host Stijn Steenhuis in op een opmerkelijke transfer vanuit Geesbrug en sidekick Tom Meijers bespreekt zijn 'leermeester' Alfred Tent én een zorgelijke ontwikkeling in het amateurvoetbal. Iets waar Beck het roerend mee eens is.