FC Emmen stunt tegen PSV en staat boven de streep

VOETBAL - FC Emmen zorgde vanavond voor een daverende stunt door PSV te verslaan. Op De Oude Meerdijk won de Drentse club met 1-0. Lucas Bernadou werd de matchwinner, waardoor Emmen stijgt naar de vijftiende plaats in de eredivisie.

In ieder geval voor twee dagen staat Emmen boven de streep, want aanstaande donderdag kan FC Groningen de rood-witten weer passeren (als er wordt gewonnen van de hekkensluiter Cambuur).

Op voorhand leek FC Emmen de opponent op De Oude Meerdijk vanavond niet op een beter moment te kunnen treffen. De Eindhovense club raakte aan het begin van deze maand niet alleen Noni Madueke en Gody Gakpo kwijt aan respectievelijk Chelsea en Liverpool, maar ook captain en aanvalsleider Luuk de Jong was niet beschikbaar voor trainer Ruud van Nistelrooy. De nummer 9 van de Brabantse club liep afgelopen weekend tegen Vitesse een hoofdwond op en bleek nog niet voldoende hersteld.

Van der Hart belangrijk

Zonder die drie en zonder (externe) vervangers hoopte Dick Lukkien, in een magische Oude Meerdijk, op een stunt. Al concludeerde hij terecht dat PSV nog voldoende kwaliteit overhield. Mede daarom stelde de oefenmeester Keziah Veendorp op als een extra verdediger, waardoor Julius Dirksen en Mohamed Bouchouari als backs wat verder op het veld speelden. Maar de woorden over de kwaliteiten van PSV klopten wel, want met name Johan Bakayoko en Xavi Simons waren in de beginfase af en toe ongrijpbaar. Het was aan Mickey van der Hart te danken dat FC Emmen schadevrij de eerste twintig minuten doorstond.

Bernadou

Na de tweede grote redding van Van der Hart werd Emmen via Mark Diemers voor het eerst gevaarlijk, maar zijn schot ging via Mauro Junior naast. Uit de toegekende corner schoot Lucas Bernadou heerlijk raak. Vanaf zo'n 18 meter pegelde hij de bal in de korte hoek, achter de verbouwereerde Walter Benitez: 1-0. Een prachtige ontlading volgde voor de speler die de laatste weken vooral bankzitter was en nu eindelijk weer een kans in de basis kreeg (ten koste van Jari Vlak). PSV bleef na die goal wel gevaarlijk, maar had het vizier niet op scherp. De gevaarlijke Bakayoko was het dichtstbij, maar zijn inzet ging voorlangs.

Rode kaart Mauro Junior

Vlak voor rust beging Mauro Junior een bizarre overtreding op Rui Mendes, op het middenveld. De Braziliaan kreeg direct rood en tot overmaat van ramp moest Mendes het veld per brancard verlaten.

FC Emmen houdt stand