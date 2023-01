(Knie)blessure Rui Mendes nog onduidelijk

VOETBAL - In de 41ste minuut van FC Emmen - PSV werd Rui Mendes getorpedeerd door Mauro Junior. De linksback van PSV droop met rood af, terwijl Rui Mendes per brancard werd afgevoerd, met de vrees voor een zware knieblessure. Na afloop was het gissen hoe ernstig de kwetsuur van de Portugees is.