Dick Lukkien: 'Ik hoopte op een magische Oude Meerdijk en dat was het wel'

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop van de sensatie de nuchterheid zelve. "Je weet hoe ik ben. Na een nederlaag zit ik niet in zak en as, maar na een zege op PSV ga ik ook niet de polonaise lopen. Maar uiteraard ben ik heel blij met de zege."

De tactische keuzes die de trainer doorvoerde pakten prima uit. "We hadden grote delen van de wedstrijd controle, al werd PSV af en toe in de omschakeling wel gevaarlijk. Dan heb je een goede keeper nodig en dat was Mickey vanavond."

Ook de keuze voor Rui Mendes en Lucas Bernadou waren schoten in de roos. De eerste zorgde met zijn snelheid voor diepgang, terwijl Bernadou zijn waarde in de 24ste minuut toonde met de 1-0. "Bovendien is hij iemand die goed aan de bal is in de kleine ruimte en door zijn manier van wegdraaien en zijn combinatievermogen kan zorgen voor een overtal."

Credits voor Veendorp

Ook had Lukkien complimenten voor Keziah Veendorp, die als extra verdediger fungeerde aan de linkerkant in het centrum. "Hij verdient echt credits, want alweer stond hij op een andere positie. Dat mogen de criticasters wel eens onderkennen."