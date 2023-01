Vier Drenten geselecteerd voor WK veldrijden in Hoogerheide

In de beloften-categorie bij de mannen staan David Haverdings uit Zuidlaren en Tibor del Grosso uit Eelde aan de start. Del Grosso won twee weken geleden in Zaltbommel nog de Nederlandse titel in deze leeftijdscategorie tot 23 jaar.

Ook zal Tibor del Grosso starten in de gemengde team-relay: een estafette waarbij elke renner één ronde over het parcours rijdt en bij de finish, in de zogenaamde wisselzone, een landgenoot aflost. De wedstrijd gaat over zes rondes.