Opnieuw geen wedstrijden op Weissensee: 'Het heeft heel licht gevroren'

Nadat er een paar dikke strepen gingen door eerdere wedstrijden, hoopte Pruisscher nog op het Open NK. De weersvoorspellingen wezen op strenge vorst, maar het mocht niet zo zijn. "Vannacht heeft het opnieuw maar heel licht gevroren, terwijl er echt veel meer nodig is om met materieel het ijs op te kunnen", stelt Toine Doreleijers, voorzitter van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee. Hij wil duidelijkheid geven. "Daarom hebben we besloten dat er een no go is voor de toertocht van vrijdag en ook voor de wedstrijd van zaterdag."