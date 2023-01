Goed nieuws voor FC Emmen: Darfalou is speelgerechtigd

Bij Lukkien en directeur Ronald Lubbers stond Darfalou al eerder op de radar, maar kwam het de eerste keer (dat was in het degradatieseizoen) niet tot een deal omdat de spits vlak voor de winterstop ineens basisspeler werd bij Vitesse. "Oussama is een speler die dynamiek aan ons elftal toevoegt", aldus Lubbers. "Hij kan een perfecte aanvulling zijn in de punt van de aanval naast Richairo Zivkovic", vult Lukkien aan. "Hij is balvast en bovendien een speler die altijd in de box is."