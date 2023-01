FC Emmen hoopt snel Dennis Vos, aanvoerder Jong PSV, te presenteren

Vos, geboren in Geldrop, speelde in de jeugd van RKSV Nuenen maar werd op jonge leeftijd gescout door PSV, waar hij een groot deel van de jeugdopleiding doorliep. Hij maakte op 29 augustus 2020 zijn debuut in het betaalde voetbal, in het met 6-1 verloren duel tegen Excelsior.